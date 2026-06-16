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Teatro Municipal Stivanin Giuseppe recebe final da etapa municipal do Prêmio MPT na Escola

Postado em 11 horas atrás
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Teatro Municipal Stivanin Giuseppe recebe final da etapa municipal do Prêmio MPT na Escola

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