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Consórcio Serra da Mantiqueira será responsável pelos serviços de água e esgoto de Andradas

Postado em 15 horas atrás
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Consórcio Serra da Mantiqueira vence leilão e será responsável pela ampliação, operação e modernização dos serviços de água e esgoto do município pelos próximos 30 anos

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