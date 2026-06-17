Consórcio Serra da Mantiqueira vence leilão e será responsável pela ampliação, operação e modernização dos serviços de água e esgoto do município pelos próximos 30 anos
Casa Notícias Consórcio Serra da Mantiqueira será responsável pelos serviços de água e esgoto de Andradas
-
Curso de cuidador de idosos forma novos profissionais em AndradasCapacitação para garantir a segurança, a dignidade e a qualidade de vida na terceira idade…
-
Incêndio destrói quarto e causa prejuízos em residênciaUm incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira, 15 de junho, em u…
-
FAG reúne grande público e torcida acompanha empate do Brasil na estreia da Copa do MundoPraça Dr. Alcides Mosconi recebe um grande público para prestigiar mais uma edição da FAG …
-
Teatro Municipal Stivanin Giuseppe recebe final da etapa municipal do Prêmio MPT na EscolaTeatro Municipal Stivanin Giuseppe recebe final da etapa municipal do Prêmio MPT na Escola…
-
TV Atende-Historiador Vitor Morais Graziani fala sobre a importância da Semana Nacional dos ArquivosTV Atende-Historiador Vitor Morais Graziani fala sobre a importância da Semana Nacional do…
-
Fiéis celebram Santo Antônio com procissões, missas e bênção dos pães em AndradasFiéis celebram Santo Antônio com procissões, missas e bênção dos pães em Andradas …
Veja também
Curso de cuidador de idosos forma novos profissionais em Andradas
Capacitação para garantir a segurança, a dignidade e a qualidade de vida na terceira idade…