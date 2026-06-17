Consórcio Serra da Mantiqueira será responsável pelos serviços de água e esgoto de Andradas

Consórcio Serra da Mantiqueira será responsável pelos serviços de água e esgoto de Andradas

Consórcio Serra da Mantiqueira vence leilão e será responsável pela ampliação, operação e modernização dos serviços de água e esgoto do município pelos próximos 30 anos