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Curso de cuidador de idosos forma novos profissionais em Andradas

Postado em 15 horas atrás
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Capacitação para garantir a segurança, a dignidade e a qualidade de vida na terceira idade. A Fundação Deputado Alcides Mosconi e a Prefeitura de Andradas realizaram na noite do dia 11 de junho a cerimônia de formatura da nova turma do curso de cuidador de idosos , a novidade foi que os participantes também receberam a carteirinha de identidade profissional.

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