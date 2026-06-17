Curso de cuidador de idosos forma novos profissionais em Andradas

Capacitação para garantir a segurança, a dignidade e a qualidade de vida na terceira idade. A Fundação Deputado Alcides Mosconi e a Prefeitura de Andradas realizaram na noite do dia 11 de junho a cerimônia de formatura da nova turma do curso de cuidador de idosos , a novidade foi que os participantes também receberam a carteirinha de identidade profissional.