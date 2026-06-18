Andradas se destacou na fase microrregional do JEMG, em Muzambinho

Andradas como sempre muito bem representada no esporte. Entre os dias 18 a 22 de maio foi realizada na cidade de Muzambinho a fase microrregional do JEMG – Jogos Escolares de Minas Gerais. Os atletas tiveram ótimo resultados , trouxeram para casa não só medalhas como experiências de vida. Nesta reportagem vamos ver o desempenho dos alunos da Escola Dr. Alcides Mosconi, Colégio Ultra e Escola Daniel Ribeiro Moggi