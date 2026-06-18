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Colégio Junqueira será o representante de Andradas na fase regional do JEMG – Jogos Escolares de Minas Gerais, que vai acontecer em julho na cidade de Passos.