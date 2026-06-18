Casa Notícias Colégio Junqueira será o representante de Andradas na fase regional do JEMG
Notícias

Colégio Junqueira será o representante de Andradas na fase regional do JEMG

Postado em 13 horas atrás
18 segunda leitura

Colégio Junqueira será o representante de Andradas na fase regional do JEMG – Jogos Escolares de Minas Gerais, que vai acontecer em julho na cidade de Passos.

Veja também

TV Atende – Consórcio Serra da Mantiqueira vence leilão e assume os serviços de água e esgoto

Consórcio Serra da Mantiqueira vence leilão e será responsável pela ampliação, operação e …