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Terço do bar da Sandra reúne um grande número de pessoas

Postado em 13 horas atrás
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Uma tradição de fé que há anos reúne famílias e moradores de Andradas. O Terço do Bar da Sandra transformou a rua em um espaço de oração, agradecimento e confraternização.

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