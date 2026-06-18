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TV Atende – Consórcio Serra da Mantiqueira vence leilão e assume os serviços de água e esgoto

Postado em 13 horas atrás
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Consórcio Serra da Mantiqueira vence leilão e será responsável pela ampliação, operação e modernização dos serviços de água e esgoto do município pelos próximos 30 anos. Esse é o tema de hoje da seção TV Atende.

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