Movimento pelo bem-estar e pela saúde mental . Grupo Lulus Fitness organiza mais uma edição da corrida e caminhada em Andradas ,dessa vez o tema foi Festa Junina. Nem a chuva que caiu no último final de semana desanimou os participantes.
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