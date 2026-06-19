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Grupo Lulus Fitness organiza mais uma edição da corrida e caminhada em Andradas

Postado em 8 horas atrás
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Movimento pelo bem-estar e pela saúde mental . Grupo Lulus Fitness organiza mais uma edição da corrida e caminhada em Andradas ,dessa vez o tema foi Festa Junina. Nem a chuva que caiu no último final de semana desanimou os participantes.

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