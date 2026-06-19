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Primeiro Encontro Setorial do Terço dos Homens em Andradas

Postado em 8 horas atrás
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Foi realizado no último domingo , dia 14 , no barracão da Igreja da Sóvis em Andradas o Primeiro encontro setorial do Terço dos Homens , o tema escolhido para esse momento especial foi: União, a fé e a perseverança na oração

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