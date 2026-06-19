Semana Nacional de Arquivos encerra com inclusão e turismo em Andradas

Semana Nacional de arquivos organizada pelo Arquivo Municipal Samuel Biajoni foi encerrada em grande estilo. Estiveram em Andradas no domingo, dia 14, os integrantes do Projeto Olhos Aventureiros de Poços de Caldas , o grupo é composto por pessoas que possuem deficiência visual , elas tiveram oportunidade de conhecer alguns pontos turísticos e também saborear o tradicional virado de frango.
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