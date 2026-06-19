Casa Notícias Semana Nacional de Arquivos encerra com inclusão e turismo em Andradas
Notícias

Semana Nacional de Arquivos encerra com inclusão e turismo em Andradas

Postado em 8 horas atrás
40 segunda leitura

Semana Nacional de arquivos organizada pelo Arquivo Municipal Samuel Biajoni foi encerrada em grande estilo. Estiveram em Andradas no domingo, dia 14, os integrantes do Projeto Olhos Aventureiros de Poços de Caldas , o grupo é composto por pessoas que possuem deficiência visual , elas tiveram oportunidade de conhecer alguns pontos turísticos e também saborear o tradicional virado de frango.

Veja também

Grupo Lulus Fitness organiza mais uma edição da corrida e caminhada em Andradas

Movimento pelo bem-estar e pela saúde mental . Grupo Lulus Fitness organiza mais uma ediçã…