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Acidente na MG-455 mobiliza Corpo de Bombeiros, SAMU e equipes da EPR na manhã deste sábado.

Postado em 18 horas atrás
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Um acidente foi registrado na manhã deste sábado (20), na Rodovia MG-455, envolvendo dois veículos. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da concessionária EPR, que atuaram no atendimento às vítimas e na segurança do local. As causas do acidente serão apuradas.

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