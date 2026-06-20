Um acidente foi registrado na manhã deste sábado (20), na Rodovia MG-455, envolvendo dois veículos. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da concessionária EPR, que atuaram no atendimento às vítimas e na segurança do local. As causas do acidente serão apuradas.
Casa Notícias Acidente na MG-455 mobiliza Corpo de Bombeiros, SAMU e equipes da EPR na manhã deste sábado.
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