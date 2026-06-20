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Minha Escola na TV: trote de Rock And Roll agita alunos da Escola Coronel João Mosconi.

Postado em 18 horas atrás
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Minha Escola na TV – alunos integrantes do Projeto desenvolvido pela ANTV fazem o registro do trote realizado pela direção e estudantes dos nonos anos da Escola Coronel João Mosconi , o tema escolhido foi o Rock And Roll . O evento contou com a presença da Banda Half Pipe e também foi marcado pelo festival de fatia

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