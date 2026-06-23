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Dedicação e amor pelo Muay Thai: atletas de Andradas recebem novas graduações.

Postado em 1 dia atrás
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Dedicação, esforço e amor pelo Muay Thai , praticantes da modalidade de Andradas recebem importantes graduações. O atleta Fábio Ribeiro de Souza recebeu da Confederação Brasileira de Muay Thai – Prajied Preto/Branco e João Luiz dos Reis- Prajied Preto

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