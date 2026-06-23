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Equipe Vila Leite conquista o terceiro título na Copa Sabadão de Futebol Amador.

Postado em 1 dia atrás
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Equipe Vila Leite conquista o terceiro título na Copa Sabadão de Futebol Amador.

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