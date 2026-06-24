Caminho da Fé inspira disco e revela histórias de peregrinos e músico de Borda da Mata

Desde sua inauguração, em 2003, o Caminho da Fé tem atraído cada vez mais pessoas. Os peregrinos cumprem o trajeto até a cidade de Aparecida e, entre uma parada e outra, conhecem pessoas que contribuem de alguma forma com essa caminhada. Em Borda da Mata reside um dos músicos responsáveis pela produção do primeiro disco que faz homenagem ao Caminho da Fé.