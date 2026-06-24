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Colégio Junqueira realiza a Festa da Lanterna

Postado em 12 horas atrás
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O Colégio Junqueira realizou no final da tarde do último sábado, dia 20, mais uma edição da Festa da Lanterna. A celebração é um dos momentos mais marcantes da pedagogia Waldorf, que promove o desenvolvimento holístico dos alunos, integrando habilidades físicas, emocionais, intelectuais e artísticas.

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