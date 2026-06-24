TV Atende – Setor Municipal de Saúde faz um alerta com relação ao grande número de faltas

O Setor Municipal de Saúde conta com uma equipe de médicos que presta atendimento à população. Mas, para que esse serviço continue sendo eficiente e acessível a todos, é fundamental a colaboração dos pacientes. O número de faltas às consultas agendadas tem sido frequente.Quando uma pessoa não comparece e não avisa com antecedência, a vaga deixa de ser utilizada por outro paciente.