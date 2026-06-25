8º Encontro de Automóveis Antigos de Caldas

Caldas viveu neste domingo (21) mais uma grande celebração da história, da cultura e da solidariedade com a realização do 8º Encontro de Automóveis Antigos.
-
Rainha Iris Pietro Leme deseja boa sorte as candidatas do concurso da Corte do VinhoNesta quinta-feira, 25 de junho, acontece o concurso que vai eleger a rainha e princesas d…
-
9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do AdolescenteNo dia 19 de junho foi realizada em Andradas a 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Cr…
-
TV Atende- Rene Branco destaca a importância da preservação de documentos para a história.O assistente de arquivos Rene Branco fala sobre a conferência que participou em Brasília e…
-
Caminho da Fé inspira disco e revela histórias de peregrinos e músico de Borda da MataDesde sua inauguração, em 2003, o Caminho da Fé tem atraído cada vez mais pessoas. Os pere…
-
TV Atende – Setor Municipal de Saúde faz um alerta com relação ao grande número de faltasO Setor Municipal de Saúde conta com uma equipe de médicos que presta atendimento à popula…
-
Colégio Junqueira realiza a Festa da LanternaO Colégio Junqueira realizou no final da tarde do último sábado, dia 20, mais uma edição d…
Veja também
Rainha Iris Pietro Leme deseja boa sorte as candidatas do concurso da Corte do Vinho
Nesta quinta-feira, 25 de junho, acontece o concurso que vai eleger a rainha e princesas d…