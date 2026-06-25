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8º Encontro de Automóveis Antigos de Caldas

Postado em 21 horas atrás
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Caldas viveu neste domingo (21) mais uma grande celebração da história, da cultura e da solidariedade com a realização do 8º Encontro de Automóveis Antigos.

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