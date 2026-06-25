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9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Postado em 21 horas atrás
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No dia 19 de junho foi realizada em Andradas a 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

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