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Rainha Iris Pietro Leme deseja boa sorte as candidatas do concurso da Corte do Vinho

Postado em 21 horas atrás
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Nesta quinta-feira, 25 de junho, acontece o concurso que vai eleger a rainha e princesas da 59ª Festa do Vinho de Andradas. E quem já viveu essa experiência tem dicas valiosas para as candidatas.

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