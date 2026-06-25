Rainha Iris Pietro Leme deseja boa sorte as candidatas do concurso da Corte do Vinho

Nesta quinta-feira, 25 de junho, acontece o concurso que vai eleger a rainha e princesas da 59ª Festa do Vinho de Andradas. E quem já viveu essa experiência tem dicas valiosas para as candidatas.
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