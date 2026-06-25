Casa Notícias TV Atende- Rene Branco destaca a importância da preservação de documentos para a história.
Notícias

TV Atende- Rene Branco destaca a importância da preservação de documentos para a história.

Postado em 21 horas atrás
18 segunda leitura

O assistente de arquivos Rene Branco fala sobre a conferência que participou em Brasília e a importância de preservar os documentos para nossa história.

Veja também

Rainha Iris Pietro Leme deseja boa sorte as candidatas do concurso da Corte do Vinho

Nesta quinta-feira, 25 de junho, acontece o concurso que vai eleger a rainha e princesas d…