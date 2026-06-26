A Copa do mundo e o incentivo a prática do esporte. Alunos da Escola Coronel João Mosconi participam de mais uma edição dos Jogos Interclasses. A matéria foi produzida pelos membros do projeto “Minha Escola na TV”, iniciativa da ANTV com apoio do Instituto Alcoa.
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