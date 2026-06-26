Caso de raiva bovina foi confirmada em Andradas

Diante dessa confirmação o setor de Vigilância em Saúde realiza uma ação de bloqueio no bairro São José da Cachoeira. Cães e gatos devem ser vacinados imediatamente porque eles transitam entre a área rural e urbana, servindo como uma ponte de transmissão do vírus silvestre para os humanos
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