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Caso de raiva bovina foi confirmada em Andradas

Postado em 23 horas atrás
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Diante dessa confirmação o setor de Vigilância em Saúde realiza uma ação de bloqueio no bairro São José da Cachoeira. Cães e gatos devem ser vacinados imediatamente porque eles transitam entre a área rural e urbana, servindo como uma ponte de transmissão do vírus silvestre para os humanos

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