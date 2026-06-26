Colégio Junqueira desenvolve projeto relacionado aos cuidados com os pets durante o outono- inverno

Colégio Junqueira desenvolve projeto relacionado aos cuidados com os pets durante o outono- inverno

Paixão pelos animais .Colégio Junqueira desenvolve projeto relacionado aos cuidados com os pets durante o outono- inverno. Os alunos do nono ano do ensino fundamental 2 arrecadaram cobertores e agasalhos para serem doados ao Núcleo de Controle de Zoonoses de Andradas.