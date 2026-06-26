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Dois carros bateram na estrada que dá acesso ao bairro do Oleo. O trecho está interditado.

Postado em 24 horas atrás
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Os dias de chuvas exigem bastante atenção para os motoristas que trafegam pelas estradas, inclusive na zona rural. Nesta quinta-feira dois carros colidiram na estrada que dá acesso ao bairro do Oleo. O trecho está interditado.

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