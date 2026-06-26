Dois carros bateram na estrada que dá acesso ao bairro do Oleo. O trecho está interditado.

Dois carros bateram na estrada que dá acesso ao bairro do Oleo. O trecho está interditado.

Os dias de chuvas exigem bastante atenção para os motoristas que trafegam pelas estradas, inclusive na zona rural. Nesta quinta-feira dois carros colidiram na estrada que dá acesso ao bairro do Oleo. O trecho está interditado.