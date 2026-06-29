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A Escola Municipal dos Gonçalves vai passar por reformas com recursos de emendar parlamentar.

Postado em 6 horas atrás
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A Escola Municipal dos Gonçalves vai passar por reformas com recursos de emendar parlamentar.

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