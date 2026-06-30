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Comitiva Interministerial participa de audiência pública em Andradas sobre terras raras

Postado em 9 horas atrás
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Uma comitiva formada por representantes da Presidência da República, ministérios e órgãos federais, esteve em Andradas para participar da audiência pública. O encontro aconteceu na Câmara Municipal na sexta-feira, dia 26 de junho.

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