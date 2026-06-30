Escola José Luiz Sasseron exploram a história de Minas Gerais e conhecem o legado de Santos Dumont.
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