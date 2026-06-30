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Médica geriatra Juliana de Abreu Jorge fala sobre os cuidados com os idosos no período do frio.

Postado em 9 horas atrás
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Tv Atende – Médica geriatra Juliana de Abreu Jorge fala sobre os cuidados com os idosos no período do frio.

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