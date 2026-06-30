Um grave acidente de trânsito foi registrado na rodovia MG-455, envolvendo um Fox e um Jeep Compass

Um grave acidente de trânsito foi registrado na rodovia MG-455, envolvendo um Fox e um Jeep Compass

Na madrugada de domingo, um grave acidente de trânsito foi registrado na rodovia MG-455, envolvendo um VW Fox e um Jeep Compass.