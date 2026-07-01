Neste domingo, 28 de junho, o Estádio Municipal JK foi palco da grande final da Andradas Cup Master 50 anos. No mesmo dia, no período da tarde, acontece a abertura oficial da Taça Internacional Sub-13 Andradas ( MG ) – Uruguai
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