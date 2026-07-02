Casa Notícias Representante do projeto social Rosas Negras realiza festival de vôlei
Notícias

Representante do projeto social Rosas Negras realiza festival de vôlei

Postado em 1 dia atrás
14 segunda leitura

Equipes de Andradas e da região participam do festival de vôlei organizado pelo representante do projeto social Rosas Negras.

Veja também

Festa Junina do Colégio Ultra reuniu danças, pratos típicos, momentos em família e muita diversão.

Festa Junina do Colégio Ultra reuniu danças, pratos típicos, momentos em família e muita d…