Estoques de sangue do Hemominas estão baixos, principalmente dos tipos O positivo e O negativo.

Estoques de sangue do Hemominas estão baixos, principalmente dos tipos O positivo e O negativo.

Os estoques estão baixos no Hemominas, inclusive em Poços de Caldas, responsável pelo abastecimento das cidades da região. Nesse período do frio e com a proximidade de férias escolares, a doação de sangue cai consideravelmente.