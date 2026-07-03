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Estoques de sangue do Hemominas estão baixos, principalmente dos tipos O positivo e O negativo.

Postado em 1 hora atrás
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Os estoques estão baixos no Hemominas, inclusive em Poços de Caldas, responsável pelo abastecimento das cidades da região. Nesse período do frio e com a proximidade de férias escolares, a doação de sangue cai consideravelmente.

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