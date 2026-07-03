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Festa Junina do Colégio Ultra reuniu danças, pratos típicos, momentos em família e muita diversão.

Postado em 1 hora atrás
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Festa Junina do Colégio Ultra reuniu danças, pratos típicos, momentos em família e muita diversão.

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