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Teatro Municipal se transformou em uma grande tela de projeção durante apresentação de videomapping.

Postado em 1 hora atrás
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Teatro Municipal se transformou em uma grande tela de projeção durante apresentação de videomapping. Técnica que vem ganhando espaço em eventos culturais ao redor do mundo

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