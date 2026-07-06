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Neste sábado será inaugurada em Andradas a Lavanderia Caracol

Postado em 1 dia atrás
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Neste sábado será inaugurada em Andradas a Lavanderia Caracol, que passa a oferecer serviços de secagem, lavagem e passadoria, proporcionando comodidade para quem tem uma vida corrida.

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