Neste sábado será inaugurada em Andradas a Lavanderia Caracol

Neste sábado será inaugurada em Andradas a Lavanderia Caracol

Neste sábado será inaugurada em Andradas a Lavanderia Caracol, que passa a oferecer serviços de secagem, lavagem e passadoria, proporcionando comodidade para quem tem uma vida corrida.