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Policiais militares que salvaram a vida de um bebê receberam homenagem em Ibitiúra de Minas.

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Policiais militares que salvaram a vida de um bebê receberam homenagem em Ibitiúra de Minas.

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