Andradense representa Minas Gerais na 14ª edição do Miss Brasil Café, que elegerá a representante nacional de 2027. A proposta desta edição é aproximar ainda mais o concurso da realidade do campo, destacando mulheres que vivenciam a cafeicultura em seu dia a dia e que contribuem para o fortalecimento de um dos setores mais importantes da economia brasileira
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