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Câmara Municipal de Andradas está com vagas abertas para estágio.

Postado em 6 horas atrás
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Atenção você que é estudante de Administração ou Direito. A Câmara Municipal de Andradas está com vagas abertas para estágio. As inscrições serão realizadas até o dia 10 de julho.

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