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Andradense supera desafio de 12 horas na prova A Maldição do Corpo Seco

Postado em 2 dias atrás
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Você já ouviu falar da prova : A Maldição do Corpo Seco, trata-se de um dos desafios mais difíceis do Brasil. Ocorre em São Bento do Sapucaí – SP e consiste em 12 horas de prova . Nossa equipe de reportagem conversou com o representante da organização e também com um atletas que conseguiu cumprir a missão, o andradense Michael Machado dos Santos

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