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Santa Casa recebe a doação de produtos e colaboradores são homenageados com presentes.

Postado em 2 dias atrás
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Gestos que fazem a diferença. A Santa Casa recebeu recentemente a doação de produtos essenciais para o dia a dia da entidade, a ajuda veio de multinacional que está instalada em Andradas.

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