Tradicional Terço e Festa Junina da Fazenda Imbiruçu.

No último Sábado, 04 de julho, aconteceu em Espírito Santo do Pinhal o tradicional Terço e Festa Junina organizados pela família do Luiz Carlos Marcon e Sonia. É o Arraiá do Imbiruçu. Uma noite muito divertida marcada pela fé e valorização da cultura. O casamento caipira também foi realizado, alegrando todos os presentes.