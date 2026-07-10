A fé sobre rodas: grupo faz o Caminho da Fé usando tratores.

O Caminho da Fé é marcado por histórias de fé, superação e diferentes formas de peregrinar. Tem quem prefere percorrer a rota a pé, outros bicicleta, a moto, o carro e até mesmo o cavalo. Mas uma turma de São Carlos encontrou uma maneira diferente de cumprir essa jornada: utilizando a própria ferramenta de trabalho, o trator.