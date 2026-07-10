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Tenista de Andradas é convidada para treinamento na Florida

Postado em 1 dia atrás
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Tenista de Andradas é convidada para treinamento em academia internacional de alto rendimento, localizada na Florida nos Estados Unidos. Por lá vai adquirir ainda mais experiência no esporte e compartilhar esse conhecimento com outros praticante

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