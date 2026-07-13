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Abertura oficial da 32ª EXPOFICA.

Postado em 4 horas atrás
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Chegou o momento de celebrar o desenvolvimento, a cultura e as potencialidades de Andradas. Teve início nessa quinta-feira (09) a 32ª EXPOFICA.

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