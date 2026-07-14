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Arraiá Julino reúne grupos da saúde e promove bem-estar no Clube Geri da Icasa

Postado em 12 horas atrás
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Um dia marcado pela alegria e diversão no Clube Geri da Icasa , foi o Arraiá Julino organizado especialmente para os grupos do setor de saúde , grupos terapêuticos do CAPS e do CRAS. A celebração cultural foi além do lazer , atuou diretamente em pilares fundamentais do bem-estar

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