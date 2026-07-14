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EXPOFICA – Entrevista com os alunos vencedores do Concurso de Poemas organizado pela ALA.

Postado em 9 horas atrás
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EXPOFICA – Entrevista com os alunos vencedores do Concurso de Poemas organizado pela ALA – Academia de Letras Andradense, exibida nesta segunda-feira (13)

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