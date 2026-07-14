Expositores inovam e usam a criatividade para atrair os visitantes para a Expofica, que registrou a presença de um grande número de turistas no final de semana.
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