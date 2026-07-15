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Atleta Rafael Pastre se prepara para representar Andradas no Campeonato Mineiro de Powerlifting

Postado em 23 horas atrás
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Atleta Rafael Pastre se prepara para representar Andradas no Campeonato Mineiro de Powerlifting e Supino Clássico e Equipado

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