Casa Notícias Crianças da Rede Municipal recebem óculos através do Programa Miguilim.
Notícias

Crianças da Rede Municipal recebem óculos através do Programa Miguilim.

Postado em 23 horas atrás
14 segunda leitura

Crianças da Rede Municipal recebem óculos através do Programa Miguilim, desenvolvido entre as secretarias de Educação e Saúde.

Veja também

Comunidade do bairro Beloto participa da procissão e missa de Nossa Senhora de Rosa Mística.

Comunidade do bairro Beloto participa da procissão e missa de Nossa Senhora de Rosa Místic…