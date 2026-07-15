Crianças da Rede Municipal recebem óculos através do Programa Miguilim, desenvolvido entre as secretarias de Educação e Saúde.
-
Comunidade do bairro Beloto participa da procissão e missa de Nossa Senhora de Rosa Mística.Comunidade do bairro Beloto participa da procissão e missa de Nossa Senhora de Rosa Místic…
-
Atleta Rafael Pastre se prepara para representar Andradas no Campeonato Mineiro de PowerliftingAtleta Rafael Pastre se prepara para representar Andradas no Campeonato Mineiro de Powerli…
-
Faleceu em Andradas a escritora Carmem Heloísa Caldas Giareta, aos 69 anos.Faleceu em Andradas a escritora Carmem Heloísa Caldas Giareta, aos 69 anos. …
-
EXPOFICA – Entrevista com os alunos vencedores do Concurso de Poemas organizado pela ALA.EXPOFICA – Entrevista com os alunos vencedores do Concurso de Poemas organizado pela…
-
EXPOFICA – Entrevista com os membros da ALA – Academia de Letras Andradense.EXPOFICA – Entrevista com os membros da ALA – Academia de Letras Andradense, exibida…
-
Expositores inovam e usam a criatividade para atrair os visitantes para a ExpoficaExpositores inovam e usam a criatividade para atrair os visitantes para a Expofica, que re…
Veja também
Comunidade do bairro Beloto participa da procissão e missa de Nossa Senhora de Rosa Mística.
Comunidade do bairro Beloto participa da procissão e missa de Nossa Senhora de Rosa Místic…